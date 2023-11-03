Захарова (Бутакова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Бутакова) Анна Петрова

Захарова (Бутакова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

04.07.1836

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Бутаков Петр Осипов?

Мать: Бутакова Татьяна Петрова (Косьмина?)

Бракосочетание
После 1782

Муж: Захаров Дмитрий Никифоров

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Солдатский сын д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Захаров Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Устинья Дмитриева

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Еремскова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Захаров Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ненилина Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Стефанида Дмитриева

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Усольцова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Петухова Лукерья Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Голенкова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров

Смерть
04.07.1836
79 лет горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close