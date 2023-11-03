Захарова (Бутакова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти04.07.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Бракосочетание
После 1782
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Солдатский сын д. Кривооозерной
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Устинья Дмитриева
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Еремскова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ненилина Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Стефанида Дмитриева
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Усольцова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Петухова Лукерья Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Голенкова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Никифоров
Смерть
04.07.1836
79 лет горячка