Сагорина (Шерстнёва) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагорина (Шерстнёва) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1955

Дочь: Зварыгина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Сагорин Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1957

Дочь: Сагорина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сагорин Александр Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1967

Дочь: Ямщикова Вера Александровна

Отец ребёнка: Сагорин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагорин Александр Иванович

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