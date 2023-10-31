Сагорина (Шерстнёва) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1955
Дочь: Зварыгина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Сагорин Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1957
Дочь: Сагорина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сагорин Александр Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1967
Дочь: Ямщикова Вера Александровна
Отец ребёнка: Сагорин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно