Ветров Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Георгий Александрович
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Леонид Александрович
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно