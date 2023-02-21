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Ветров Александр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ветров Антон Тимофеевич

Мать: Митрофанова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Имя Александрович

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Георгий Александрович

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Леонид Александрович

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Пантелеева Мария Васильевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пантелеева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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