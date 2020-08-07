Мельниченко (Гуляева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниченко (Гуляева) Тамара

Место рождения

Ключи, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.08.1991

Сын: Кузеванов Антон Павлович

Отец ребёнка: Кузеванов Павел

Тюмень
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельниченко Владислав Иванович

Отец ребёнка: Мельниченко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузеванов Павел

Развод
Неизвестно

Муж: Кузеванов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Мельниченко Иван

Смерть
07.08.2020