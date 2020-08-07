Мельниченко (Гуляева) Тамара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.08.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1991
Отец ребёнка: Кузеванов Павел
Тюмень
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельниченко Владислав Иванович
Отец ребёнка: Мельниченко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузеванов Павел
Развод
Неизвестно
Муж: Кузеванов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельниченко Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Мельниченко Иван
Смерть
07.08.2020