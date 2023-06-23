Богоявленская Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоявленская Наталья

Богоявленская Наталья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богоявленский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богоявленский Сергей ?

Смерть
Неизвестно