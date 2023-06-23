Богоявленская Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богоявленский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Богоявленский Сергей ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно