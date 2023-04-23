Авраменко Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.?

Дочь: Попова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будуриди Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авраменко Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авраменко Лариса Федоровна

Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно