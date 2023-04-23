Авраменко Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.?
Дочь: Попова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будуриди Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авраменко Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авраменко Лариса Федоровна
Мать ребёнка: Авраменко Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно