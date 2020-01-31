Пименов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.09.1946
Дата смерти31.01.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946
Отец: Пименов Иван Александрович
Мать: Пименова Анна Петровна
Рождение ребёнка
29.10.1971
Дочь: Захарова Светлана Григорьеана
Мать ребёнка: Пименова Людмила Никифоровна
Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.03.1982
Дочь: Пименова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Пименова Людмила Никифоровна
Смерть
31.01.2020