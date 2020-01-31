Пименов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПименов Григорий Иванович

Пименов Григорий Иванович

avatar

Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

19.09.1946

Дата смерти

31.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1946

Отец: Пименов Иван Александрович

Мать: Пименова Анна Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1971

Дочь: Захарова Светлана Григорьеана

Мать ребёнка: Пименова Людмила Никифоровна

Красноперекопск, Красноперекопск, Республика Крым
Рождение ребёнка
24.03.1982

Дочь: Пименова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Пименова Людмила Никифоровна

Смерть
31.01.2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close