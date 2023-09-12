Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Иванов

Никита Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Никитич

Мать ребёнка: Мавра Куприянова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Никитична

Мать ребёнка: Мавра Куприянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Куприянова

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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