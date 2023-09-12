Никита Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Никитич
Мать ребёнка: Мавра Куприянова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Никитична
Мать ребёнка: Мавра Куприянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Куприянова
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно