Николай Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Денис Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Нефёд (Мефодий) Николаевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Стефанида (Степанида) Николаевна

Мать ребёнка: Марья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильевна

Смерть
Неизвестно