Николай Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Денис Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Нефёд (Мефодий) Николаевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Стефанида (Степанида) Николаевна
Мать ребёнка: Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильевна
Смерть
Неизвестно