Будаев Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Будаев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будаев Сергей Алексеевич

Мать: Будаева (Плетнева) Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Елизавета

Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Доркина) Василиса Федоровна

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