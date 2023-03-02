Будаев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Елизавета
Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Доркина) Василиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно