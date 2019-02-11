Тягунов Геннадий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунов Геннадий Юрьевич

Место рождения

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

06.09.1969

Дата смерти

11.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1969

Отец: Тягунов Юрий Геннадьевич

Мать: Тягунова Раиса Васильевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
08.08.1994

Дочь: Вавилова (Тягунова) Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: - Наталья

Рождение ребёнка
04.04.2005

Дочь: Тягунова Полина Геннадьевна

Мать ребёнка: Тягунова (Фоменко) Оксана Николаевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
11.02.2019
Белогорск, город Белогорск, Амурская область

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