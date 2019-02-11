Тягунов Геннадий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1969
Дата смерти11.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1969
Рождение ребёнка
08.08.1994
Дочь: Вавилова (Тягунова) Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: - Наталья
Рождение ребёнка
04.04.2005
Дочь: Тягунова Полина Геннадьевна
Мать ребёнка: Тягунова (Фоменко) Оксана Николаевна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
11.02.2019
Белогорск, город Белогорск, Амурская область