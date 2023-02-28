Потяркина (Фомина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Потяркина Серафима Семёновна
Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Потяркин Ефимий Семёнович
Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Потяркин Николай Семёнович
Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно