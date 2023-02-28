Потяркина (Фомина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Фомина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Водогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Водогора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Потяркина Серафима Семёновна

Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Потяркин Ефимий Семёнович

Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Потяркин Николай Семёнович

Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Потяркин Семён Семёнович

Отец ребёнка: Потяркин Семён Петрович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Семён Петрович

Смерть
Неизвестно
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