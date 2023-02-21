Морылева Кристина (Христиния) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морылева Кристина (Христиния) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Терехова Феврония Филипповна

Отец ребёнка: Морылев Филипп Иванович

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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