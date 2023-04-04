Щаева (Носкова) Устинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щаева (Носкова) Устинья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 13.10.1883

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1883

Отец: Носков Иосиф Спиридонович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1905

Муж: Щаев Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1905

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Щаев Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1908

Сын: Щаев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Щаев Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Щаев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Щаев Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Около 1969
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1969