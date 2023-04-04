Щаева (Носкова) Устинья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 13.10.1883
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 13.10.1883
Отец: Носков Иосиф Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1905
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Щаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1908
Сын: Щаев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Щаев Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1910
Отец ребёнка: Щаев Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
Около 1969
Смерть
1969