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Клосовский Всеволод Александрович

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Место рождения

Тебриз Азербайджан,Иран

Дата рождения

15.02.1913

Дата смерти

23.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1913

Отец: Клосовский ?

Мать: ?

Тебриз Азербайджан,Иран
Бракосочетание
1939

Жена: Клосовская Валентина Петровна

Супруг(-а): Всеволод Александрович Клосовский
Рождение ребёнка
08.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клосовская Валентина Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клосовская Валентина Петровна

Харьков, Харківська область
Смерть
23.06.1978
Харьков, Харківська область
Похороны
26.06.1978
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