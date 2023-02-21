Кропотухин Иван Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шибалова Мария
Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кропотухин Василий
Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
07.11.1928
Дочь: Зобова Александра
Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна
Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сафонова Варвара
Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кропотухин Виктор
Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна
Россия, рамонский р-н, Масловка
Смерть
После 1960