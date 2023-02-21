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Кропотухин Иван Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шибалова Мария

Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кропотухин Василий

Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
07.11.1928

Дочь: Зобова Александра

Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Россия, Воронеж
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сафонова Варвара

Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кропотухин Виктор

Мать ребёнка: Кропотухина Евдокия Никаноровна

Россия, рамонский р-н, Масловка
Смерть
После 1960
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