Торицын Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1887
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1912
Сын: Торицын Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917
Сын: Торицын Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
20.04.1921
Сын: Торицын Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна
д.Тулово, Кашинский район Тверской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королькова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно
старое зареченское кладбище