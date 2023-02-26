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Торицын Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1887

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1912

Сын: Торицын Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Торицын Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
20.04.1921

Сын: Торицын Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна

д.Тулово, Кашинский район Тверской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королькова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торицын Павел Васильевич

Мать ребёнка: Торицына Анна Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торицына Анна Емельяновна

Смерть
1961
Кимры, город Кимры, Тверская область
Похороны
Неизвестно
Кимры, город Кимры, Тверская область
старое зареченское кладбище
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