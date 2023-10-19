Машканцев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти08.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Машконцов Яков Гаврилович
Мать: Машконцева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 23.11.1925
Дочь: Иващенко Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Машканцева Елена (Женя Евдокия) (Женя, Евдокия) Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.07.1943
Причина смерти: дистрофия. истощение
Похороны
Неизвестно
г. Тула, Центральный р-н, юго-восточная сторона Всехсвятского кладбища Захоронение: 261560801 | Спасское кладбище, могила № 69