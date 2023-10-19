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Машканцев Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

08.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Машконцов Яков Гаврилович

Мать: Машконцева Екатерина

Рождение ребёнка
Около 23.11.1925

Дочь: Иващенко Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Машканцева Елена (Женя Евдокия) (Женя, Евдокия) Ивановна

Видоново, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.08.1943

Сын: Машканцев Фрол Иванович

Мать ребёнка: Машканцева Елена (Женя Евдокия) (Женя, Евдокия) Ивановна

Видоново, Залесовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочерганова Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Машканцева Елена (Женя Евдокия) (Женя, Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машканцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Машканцева Елена (Женя Евдокия) (Женя, Евдокия) Ивановна

Смерть
08.07.1943
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: дистрофия. истощение
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
г. Тула, Центральный р-н, юго-восточная сторона Всехсвятского кладбища Захоронение: 261560801 | Спасское кладбище, могила № 69
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