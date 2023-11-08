Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1869 ст.

Отец: Проценко Павел Петрович

Мать: Проценко Мария Лукинична

Бракосочетание
27.07.1900 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Александр Станиславович

Слобудка, Пружанский район, Брестская область
Венчание состоялось в Свято-Николаевской церкви 38-й Артиллерийской бригады, располагавшейся в месте, называемом "Михайловский штаб". Сейчас там находится дер. Слобудка.
Смерть
Неизвестно
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