Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1869 ст.
Отец: Проценко Павел Петрович
Мать: Проценко Мария Лукинична
Бракосочетание
27.07.1900 ст.
Слобудка, Пружанский район, Брестская область
Венчание состоялось в Свято-Николаевской церкви 38-й Артиллерийской бригады, располагавшейся в месте, называемом "Михайловский штаб". Сейчас там находится дер. Слобудка.
Смерть
Неизвестно