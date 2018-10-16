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Батура Михаил Александрович
Батура Михаил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.2018
Пол
Мужской
Отец
Батура Александр Васильевич
1987 г.р.
Мать
Батура (Канчер) Анна Николаевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2018
Отец:
Батура Александр Васильевич
Мать:
Батура Анна Николаевна
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