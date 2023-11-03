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Овканов Андрей Евдокимов
Овканов Андрей Евдокимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1744
Дата смерти
Между 1799 и 1801
Пол
Мужской
Отец
Овканов? ?
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец:
Овканов? ?
Мать: не указана
Смерть
Между 1799 и 1801
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