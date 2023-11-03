Овканов Андрей Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овканов Андрей Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Между 1799 и 1801

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Овканов? ?

Мать: не указана

Смерть
Между 1799 и 1801
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