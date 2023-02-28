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Артамон (Автоном) Петров

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Место рождения

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пётр Петров

Мать: Домна Карпова

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гаврило (Автономов)

Мать ребёнка: Ирина (Арина)

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья (Автономова)

Мать ребёнка: Ирина (Арина)

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Афимья (Автономова)

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья (Автономова)

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина (Арина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
1848
Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
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