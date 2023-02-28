Артамон (Автоном) Петров
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Пётр Петров
Мать: Домна Карпова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гаврило (Автономов)
Мать ребёнка: Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья (Автономова)
Мать ребёнка: Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Афимья (Автономова)
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья (Автономова)
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина (Арина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848