Лифанова (Маркелова) Ирина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лифанова (Маркелова) Ирина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1908

Дата смерти

09.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1932

Сын: Лифанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1934

Сын: Лифанов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лифанова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лифанова Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лифанов Василий Михайлович

Смерть
09.03.1999