Лифанова (Маркелова) Ирина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1908
Дата смерти09.03.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1932
Сын: Лифанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1934
Сын: Лифанов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лифанова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лифанова Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Лифанов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1999