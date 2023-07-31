Тратиков Никифор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тратиков Никифор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Степан Алексеевич

Мать: Акулина Гавриловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тратиков Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно