Тратиков Никифор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Степан Алексеевич
Мать: Акулина Гавриловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тратиков Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно