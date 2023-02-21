Василей Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим Степанович
Мать: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Масловский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Масловский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Полиновская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Зефиров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно