Василей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василей Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим Степанович

Мать: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Масловский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Масловский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Полиновская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Зефиров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
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