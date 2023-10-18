Сульженко (Сульженко) Праскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСульженко (Сульженко) Праскева Андреевна

Сульженко (Сульженко) Праскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульженко Иван Карпович

Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульженко Емельян Карпович

Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Карповна

Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульженко Петр Карпович

Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сульженко Степан Карпович

Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close