Сульженко (Сульженко) Праскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сульженко Емельян Карпович
Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Карповна
Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сульженко Степан Карпович
Отец ребёнка: Сульженко Карп Иванович