Белкова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1979
Сын: Белков Денис Владимирович
Отец ребёнка: Белков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1985
Сын: Белков Максим Владимирович
Отец ребёнка: Белков Владимир Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно