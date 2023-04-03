Белкова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкова Нина Алексеевна

Белкова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1979

Сын: Белков Денис Владимирович

Отец ребёнка: Белков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1985

Сын: Белков Максим Владимирович

Отец ребёнка: Белков Владимир Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно