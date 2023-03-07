Клековин Кирилл Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиМежду 1756 и 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Клековин Степан Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Клековина Домника Федорова
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1756 и 1762