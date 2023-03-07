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Клековин Кирилл Степанов

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Место рождения

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Между 1756 и 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Клековин Степан Ларионов

Мать: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Клековин Агей Кириллов

Мать ребёнка: Клековина Домника Федорова

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клековина Домника Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1756 и 1762
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