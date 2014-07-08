Bulkovshteyn (Bella Melamed) Bella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bulkovshteyn (Bella Melamed) Bella

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Место рождения

Таллин, Ревельский уезд

Дата рождения

01.04.1935

Дата смерти

08.07.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
30.03.1957

Муж: Bulkovshteyn Abram

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Bulkovshteyn Mark

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Abram

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Dvorkin Ilana

Отец ребёнка: Bulkovshteyn Abram

Смерть
08.07.2014
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