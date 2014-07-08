Bulkovshteyn (Bella Melamed) Bella
Место рождения
Дата рождения01.04.1935
Дата смерти08.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.03.1957
Муж: Bulkovshteyn Abram
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Bulkovshteyn Mark
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Abram
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Dvorkin Ilana
Отец ребёнка: Bulkovshteyn Abram
Смерть
08.07.2014