Петерс Андрей
Место рожденияс. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай
Дата рождения09.01.1926
Дата смерти22.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1926
Отец: Петерс Генрих
Мать: Петерс Зара
с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петерс Роза
Развод
Неизвестно
Жена: Петерс Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петерс Елена
Смерть
22.02.1999
Германия