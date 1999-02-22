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Петерс Андрей

Место рождения

с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай

Дата рождения

09.01.1926

Дата смерти

22.02.1999

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1926 г.р.
1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1926

Отец: Петерс Генрих

Мать: Петерс Зара

с. Татьяновка, Благовещенский р., Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петерс Роза

Развод
Неизвестно

Жена: Петерс Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петерс Елена

Смерть
22.02.1999
Германия
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