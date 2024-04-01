(Фрегенталь) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрегенталь Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рукавишников Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рукавишников Борис
Смерть
Неизвестно