(Фрегенталь) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фрегенталь) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрегенталь Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рукавишников Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Борис

Смерть
Неизвестно

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