Никонова Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Никонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Никонов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Василий
Смерть
Неизвестно