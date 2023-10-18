Никонова Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Никонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Никонов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Василий

Смерть
Неизвестно
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