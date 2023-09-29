Гайсин Талгат Миргарифанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гайсин Миргарифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина Роза Загидуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гайсина Роза Загидуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахолдина Надия Талгатовна
Мать ребёнка: Гайсина Роза Загидуловна
Смерть
Неизвестно