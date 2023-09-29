Гайсин Талгат Миргарифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсин Талгат Миргарифанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайсин Миргарифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Фарид Талгатович

Мать ребёнка: Гайсина Роза Загидуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Ильяс Талгатовна

Мать ребёнка: Гайсина Роза Загидуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахолдина Надия Талгатовна

Мать ребёнка: Гайсина Роза Загидуловна

Смерть
Неизвестно
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