Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Яков Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно