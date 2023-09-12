Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Яковлевна

Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Яков Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close