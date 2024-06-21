Балашова Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Сафронов Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сафронова Любовь Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Сафронов Емельян Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сафронов Пармён Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сафронов Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович
Смерть
Неизвестно