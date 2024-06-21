Балашова Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Агафья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Анастасия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Сафронов Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сафронова Любовь Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Сафронов Емельян Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сафронов Пармён Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сафронов Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сафронов Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно

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