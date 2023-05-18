Калугина (Иванова) (Иванова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Иванова) (Иванова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1954

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова (репникова) Надежда

Рождение ребёнка
09.03.1979

Дочь: Светлана

Отец ребёнка: Калугин Виктор

Рождение ребёнка
15.09.1981

Сын: Калугин Богдан

Отец ребёнка: Калугин Виктор

Рождение ребёнка
23.06.1987

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Калугин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Виктор