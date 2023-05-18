Калугина (Иванова) (Иванова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1954
Отец: Иванов Александр
Рождение ребёнка
09.03.1979
Дочь: Светлана
Отец ребёнка: Калугин Виктор
Рождение ребёнка
15.09.1981
Сын: Калугин Богдан
Отец ребёнка: Калугин Виктор
Рождение ребёнка
23.06.1987
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Калугин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калугин Виктор