Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вангонен Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вангонен Иван Иванович

Радицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вангонен Иван Иванович

Отец ребёнка: Вангонен Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вангонен Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вангонен Иван Иванович

Смерть
Неизвестно