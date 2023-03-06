Глызина (Сидорова) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глызина (Сидорова) Мария Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Неонила Васильевна

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Глызин Антон Васильевич

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Глызин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Глызин Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глызин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глызин Василий Федосов

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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