Глызина (Сидорова) Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Неонила Васильевна
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Глызин Василий Федосов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782