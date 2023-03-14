Сысоева (Соломина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Анисимовна
Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Фекла Анисимовна
Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Феодосия Анисимовна
Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович
За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно