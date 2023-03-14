Сысоева (Соломина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Соломина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Анисимовна

Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Фекла Анисимовна

Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Феодосия Анисимовна

Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Рождение ребёнка
1763

Сын: Сысоев Лева Анисимович

Отец ребёнка: Сысоев Анисим Петрович

За рч. Кокшагой (Ореховская, Ниженцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Анисим Петрович

Смерть
Неизвестно