Поротников Павел Викторович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская область, Качирский район, селение Фрументьевка
Дата рождения08.12.1987
Дата смерти11.07.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Казахская ССР, Павлодарская область, Качирский район, селение Фрументьевка
Смерть
11.07.2013
Похороны
Неизвестно