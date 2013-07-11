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Поротников Павел Викторович

Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская область, Качирский район, селение Фрументьевка

Дата рождения

08.12.1987

Дата смерти

11.07.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Казахская ССР, Павлодарская область, Качирский район, селение Фрументьевка
Смерть
11.07.2013
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Похороны
Неизвестно
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область