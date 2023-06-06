Алатырев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти22.06.199
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Волжский Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Алатырева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алатырева Александра
Смерть
22.06.199
Рождение
1935
Отец: скрыто настройками приватности