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Алатырев Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

22.06.199

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Волжский Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Алатырева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алатырева Александра

Смерть
22.06.199
Рождение
1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Алатырева Евдокия Григорьевна