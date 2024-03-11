Коряковский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковский Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Коряковский Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский Павел Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Коряковский Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коряковский ДМИТРИЙ

Мать ребёнка: Коряковский Татьяна Николаевна

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