Порядкова (Порядкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порядкова (Порядкова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно