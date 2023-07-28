Савинов Леонид Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.08.1914
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1914
Отец: Савинов Михаил Иванович
Мать: Савинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савинова Варвара
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савинова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савинова Варвара
Смерть
1980