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Савинов Леонид Михайлович

Место рождения

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.08.1914

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Между 1858 и 1859 г.р.

Мать

Между 1883 и 1884 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1914

Отец: Савинов Михаил Иванович

Мать: Савинова Анна Ивановна

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савинова Варвара

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савинова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова Варвара

Смерть
1980