Грибкова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Грибкова Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Грибков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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