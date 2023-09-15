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Скулова Светлана Вячеславовна
Скулова Светлана Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1970
Пол
Женский
Отец
Мясников Вячеслав Геннадьевич
1946 г.р.
Мать
Мясникова Лариса Николаевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1970
Отец:
Мясников Вячеслав Геннадьевич
Мать:
Мясникова Лариса Николаевна
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