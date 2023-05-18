Иванов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1898

Дата смерти

12.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1898

Отец: Иванов (назаров) Пётр

Мать: Иванова Анна

Рождение ребёнка
06.01.1924

Сын: Иванов Степан

Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия

Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Иванов Александр

Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия

Рождение ребёнка
22.09.1929

Сын: Иванов Иван

Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия

Рождение ребёнка
02.04.1937

Дочь: Максимова (иванова) Нина

Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (фёдорова) Анастасия

Смерть
12.04.1988