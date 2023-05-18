Иванов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1898
Дата смерти12.04.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1898
Отец: Иванов (назаров) Пётр
Мать: Иванова Анна
Рождение ребёнка
06.01.1924
Сын: Иванов Степан
Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Иванов Александр
Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия
Рождение ребёнка
22.09.1929
Сын: Иванов Иван
Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия
Рождение ребёнка
02.04.1937
Дочь: Максимова (иванова) Нина
Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия
Рождение ребёнка
14.04.1937
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова (фёдорова) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1988