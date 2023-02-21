Аристов Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристов Семен Михайлович

Аристов Семен Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1904 по 1905

Дата смерти

Вычислено 30.11.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1904 по 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 17.09.1938

Сын: Арестов Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Арестова Елена Гавриловна

Смерть
Вычислено 30.11.1947
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close