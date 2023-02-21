Аристов Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1904 по 1905
Дата смертиВычислено 30.11.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1904 по 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 17.09.1938
Сын: Арестов Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Арестова Елена Гавриловна
Смерть
Вычислено 30.11.1947
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика