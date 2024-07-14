Бурашникова Аксинья (Акилина) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1910
Отец ребёнка: Бурашников Стефан Иосифов
Рождение ребёнка
04.06.1912
Дочь: Бурашникова Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Бурашников Стефан Иосифов
Смерть
Неизвестно