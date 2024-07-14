Бурашникова Аксинья (Акилина) Андреева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурашникова Аксинья (Акилина) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурашников Стефан Иосифов

Рождение ребёнка
02.01.1910

Сын: Бурашников Иван Стефанов

Отец ребёнка: Бурашников Стефан Иосифов

Рождение ребёнка
04.06.1912

Дочь: Бурашникова Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Бурашников Стефан Иосифов

Смерть
Неизвестно

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