Карпекин Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпекин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1975

Отец: Карпекин Сергей Владимирович

Мать: Карпекина Светлана Владимировна

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